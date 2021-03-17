بالفيديو: استقافات ودوريات أمنية في العاصمة طرابلس

قالت وزارة الداخلية الليبية اليوم الاربعاء، أن فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية قام بتكثيف عمل دورياته الأمنية داخل العاصمة طرابلس وضواحيها من خلال تكليف عدد من الدوريات بإنشاء الإستقافات الأمنية لضبط المجرمين والخارجين عن القانون لحفظ الأمن والمجاهرة به للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان لها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك أن ذلك يأتي في إطار حفظ الأمن والاستقرار والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية.

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وفي ذات السياق نشرت الوزارة مقطع فيديو لإنطلاق دوريات أمنية ليلية قالت إنها تابعة لقوة دعم مديريات الأمن بالمناطق داخل منطقة طريق المطار بالكامل، وذلك لبسط الأمن والإستقرار وضبط المجرمين والخارجين عن القانون ومساندة الأجهزة الأمنية الأخرى، وفق تعبيرها.

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