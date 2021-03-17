وزيرا السياحة الشؤون الاجتماعية يتسلمان مهامهما الجديدة 

تسلم وزير السياحة والصناعات التقليدية ووزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة، اليوم الأربعاء، مهام عملهما رسميا، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الهيئة العامة للسياحة ووزارة الشؤون الاجتماعية.

ونشرت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» صورا لمراسم التسليم والتسلم من المسؤولين السابقين إلى الوزيرين الجديدين.

وتسلم الوزير عبدالسلام اللاهي تكي مهام عمله من رئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر بشير مالك، بمقر الهيئة في طرابلس والتي تحولت إلى وزارة السياحة والصناعات التقليدية في حكومة الوحدة الوطنية.

ومنح موظفو الهيئة رئيسها السابق والمدير العام محمود سعيد درع شكر وتقدير، نظير مجهوداتهما طيلة فترة تقلدهما مناصبهما، عرفانا بأعمالهما ومساندتهما الموظفين خلال السنوات الماضية.

كما شهد مقر وزارة الشؤون الاجتماعية في طرابلس مراسم التسليم والتسلم بين المفوضة بالوزارة في حكومة الوفاق الوطني السابقة فاضي الشافعي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر محمد الكيلاني.

وسلمت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر محمد الكيلاني شهادات الشكر والتقدير للجهات التابعة والفروع وموظفي ديوان الوزارة على جهودهم وتفانيهم في العمل طيلة الفترة الماضية، فيما قدم مسؤولو الوزارة باقة ورد للوزيرة متمنين لها التوفيق والنجاح في مهمتها الجديدة.