“مفوضية الانتخابات”: هولندا تعرب عن استعدادها دعم الاستحقاقات الليبية

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح نائب سفير هولندا لدى ليبيا قابرييل ميتز، والوفد المرافق لها، بحضور عضويّ مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، وأبوبكر مردة، وذلك في إطار دعم المجتمع الدولي للانتخابات في ليبيا.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات، في بيان لها، طالعته “الساعة 24″، إن اللقاء بحث خطط الدعم الدولي المستقبلي للمفوضية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم، والتحديات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية على المستويين المحلي والدولي.

وبحسب البيان، أعربت ميتز عن استعداد بلادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري في المجال الانتخابي وتوظيف تجربة بلادهم العريقة في مجال القانون والانتخابات، لدعم المفوضية في هذا الاستحقاق الوطني الذي أجمع عليه الليبيون كسبيل للاستقرار والتقدم والسلم المجتمعي.

ورافق عضوا مجلس المفوضية الشعاب ومردة، نائبة السفير والوفد المرافق لها في جولة تفقدية لمقر المفوضية للاطلاع على تجهيزاته ومرافقه ومستوى التحضيرات في البنية التحتية التي تضمن توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق المعايير المتعارف عليها دوليا.