كوريا الجنوبية تسلم ليبيا مستلزمات طبية  لمواجهة «كورونا»

تسلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، مجموعة من مستلزمات الاختبار السريع لفيروس «كورونا»، والتي قدمتها جمهورية كوريا الجنوبية إلى الدولة الليبية.

وسلمت وزارة الخارجية مستلزمات الاختبار السريع لفيروس «كورونا» إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لمواجهة الوباء المتفشي عالميا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان مساء اليوم إن تسليم الشحنة جرى برعاية من وكيل الوزارة للشؤون الفنية، محمود خليفة التليسي.

كما تم بالتنسيق من قبل مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا بالوزارة، محمد الزناتي، ومدير إدارة الشؤون القنصلية، خالد جويدة.