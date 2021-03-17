ليبيا الان

الجنائية الدولية تقبل دعوى قضائية ضد «جرائم أردوغان والسراج في ليبيا»

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قبلت المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي في هولندا الشكوى التي تقدمت بها المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف بالتعاون مع المركز الافروآسيوي للدراسات والاستشارات، إلى مكتب المدعي العام في الجنائية الدولية تحت اسم “العدوان التركي على ليبيا”

وقالت وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الإربعاء بأن الدعوى اختصمت كلا من رجب طيب أردوغان الرئيس التركي بصفته وشخصه وعدد من قياداته العسكرية، فايز مصطفى السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية السابق بصفته وشخصه، وعدد من أركان حكومته بالإضافة لعدد من قادة المليشيات.

وجاء في نص المذكرة التي قبلتها المحكمة اليوم، بحسب ما نقلت الوكالة أن أردوغان و السراج ومن حوت الشكوى أسمائهم تعاونوا في ارتكاب 20 جريمة من جرائم الحرب في الأراضي الليبية والتي يعاقب عليها القانون الدولي، وتعد من الجرائم المصنفة بجرائم ضد الإنسانية كما ارتكبوا مجتمعين انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية.

وقدمت المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف بالتعاون مع المركز الافروأسيوى، حافظة مستندات احتوت على عشرين جريمة من الجرائم التي ارتكبها أردوغان والسراج في الأراضي الليبية، مرفقة بالأدلة القاطعة والبراهين على جرائمهم في حق الإنسانية وفق ما نقلت الوكالة. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الي قدم هذه الاتهامات هم النواب الذين لم ينتخبهم الشعب – وهي عصابة مافيا يهودية – تسمي نفسها نواب الشعب – ولم يناديها الشعب ولم يختارهم الشعب – فقط أتوا لتهب ثروات الدول وبيعها للخارج لمصالح شخصية – وقتل الشعوب بواسطة الجيوش التي من المفترض ان تدافع عن الحدود للدولة والثروات وحياة المواطنين –
    فرنسا والحلف الأطلسي ارتكبوا جراءم حرب على ليبيا ولم يحرك المجتمع الدولي عن اي إيقاف لهذه التجاوزات ومنها تهريب البشر والنفط عن طريق البحر في غفلة من الشعوب –
    واتهام الآخرين بحراءم هم المسؤلين عنها – فقط الهجوم على المراقب المالي والرقابة الاداريةً والمحاسب الاداري بواسطة مسلحين ملثمين – من قطر ومصراتة – تدل على هشاشة الامن والتدخلات الخارجية الواهية التي تسعى فقط للهروب من القضاء الاسلامي وتتهم الاسلام بالارهاب –
    الاسلام دين طاهر ونظيف انزله الله على رسوله وكتاب منير فيه احكام العدل ولا تبديل لكلمات الله ولا لحكمه – ويوجد خريجين شريعة إسلامية وقانون في ليبيا ان كانوا يريدون العدالة التي انزلها الله لخلقه –
    لكن الرشاوي وضعف النفوس امام المال والنساء والجهل والضلال وعدمً وجود رادع حقيقي لكل هذه التدخلات والمفارقات الاي يحاولون وضعها في ليبيا – للفوز ببعض المال – فهذا لا يغني عن الحق شيءا – فالموضوع يتعلق بالليبيين وليس لاي جهات اخرى .
    وإذا كانت فعلا توجد عدالة وضعية بشرية عادلة اذا – ماذا تفعل قوات عسكرية لقطر ومصر في ليبيا …؟!!! –
    والآن ماذا تفعل قوات سعودية يونانية عسكرية فالبحر المتوسط …!؟؟ ما فيش منطق أبدا ..!!!
    هذا كما قال الله قي سورة ابراهيم – ” يبغونها عوجا أولئك قي ضلال بعيد ” صدق الله العظيم

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