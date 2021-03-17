العمروني يُهاجم اجتماعات بنغازي قائلا: إنهم أتباع البرغثي والجضران يتآمرون على الجيش

حذر ما يعرف بـآمر غرفة عمليات المناطق علي ” العمروني “من محاولات ما وصفها بالفتنة التي يقودها من قال بأنهم أتباع المهدي البرغثي وإبراهيم الجضران، للعمل على الوقيعة مع الجيش الوطني الليبي.

وقال العمروني، في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي ورصدته “الساعة 24″، “نحن طفح الكيل، في بنغازي الجيش لديه قوة مساندة، وأراكم تخلطون الدماء، أراكم تحسبون أن المؤسسة العسكرية، أو المشير خليفة حفتر وحده”.

وأضاف: “نريد تهدئة الأوضاع وتحكيم العقول، رجال الكرامة موجودون، بدأوا بقلة من الرجال وأصبحوا بالآلاف، وقدموا الآلاف من الرجال، وارتوت أراضينا بالدماء من أجل تحرير الوطن وبناء الجيش”.

وأكد العمروني أنهم سيتصدون لأي محاولات ضد الجيش، قائلا: “يا عرب بنغازي احموا الكتائب الأمنية، ويا شباب بنغازي صدوا بصدوركم، أي تدخل على الكتائب، ولو تطلب الأمر أن ننزل كشباب بالرصاص، لكن الجيش خط أحمر، اطلعوا دون المشير ودون وطنكم وجيشكم، ولا تسمحوا لأي أحد بالتخريب، لا للفتنة، فهذه مؤامرة”.

ونوه آمر “غرفة العمليات” إلى أن من خرج في البيان الأول ضد الجيش الوطني بمؤتمر الكويفية ليس من قبيلة العواقير، قائلا: “الجماعة الذين يطالبون باجتماعات كلهم جماعة المهدي البرغثي، وأنا أمام الله شاهد على هذا الكلام، أن هؤلاء ينفذون أوامر المهدي والجضران ومن والاهم، وأتحدى أي أحد يقول كلاما عكس هذا”.

وواصل العمروني: “هناك أشياء لا نسمح بها، أولها خروج الجيش من بنغازي، فهذه والله لا نسمح بها حتى لو سمح المشير، فنحن سنصد عن الجيش وسيبقى في بنغازي”.

واستكمل: “كل أحد لا بد أن يعرف حدّه، فمن الذي يطلع ويتكلم فينا”، وأقسم: “والله العظيم لا يمثلون العواقير”، مؤكدا أن “من قرأ أول بيان خرج من الكويفية، لا ينتمي للعواقير، ولم يعرفه أحد بالقبيلة”.