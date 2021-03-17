خليفة الدغاري: حكومة الدبيبة اقترحت 100 مليار دينار لميزانية 2021

أعلن عضو لجنة المالية بمجلس النواب خليفة الدغاري، عن أن حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قدمت مقترح ميزانية للعام 2021 تقدر بمئة مليار دينار.

وعقدت لجنة المالية بمجلس النواب بمقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس اجتماعاً اليوم الأربعاء برئاسة رئيس اللجنة عمر تنتوش.

وناقشت اللجنة الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2021.م المُحالة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك لدراستها وإبداء الملاحظات عليها لعرضها على مجلس النواب بعد انتهاء مراجعتها من قبل لجنة المالية بالمجلس.