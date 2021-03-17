السيسي ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان التطورات الليبية

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، التطورات الليبية.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن السيس تلقى اتصالا من ميتسوتاكيس اليوم الأربعاء، تناولا خلاله متابعة عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية والطاقة، بالاضافة الى تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية في شرق المتوسط خاصة مستجدات الملف الليبي.

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع مصر سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان، بما يساهم في الدفع قدماً بالتعاون المتميز بينهم، فضلاً عن مواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه؛ أكد السيسي اعتزاز مصر بمظاهر التعاون البناء مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابي، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص، مثمناً سيادته في هذا الصدد التقدم المحرز فى إطار تلك الآلية الثلاثية.

وأكد حرص مصر على الارتقاء بمختلف جوانب التعاون مع اليونان بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.