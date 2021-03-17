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مصدر لـ 218: توقيف 4 أشخاص منهم ليبيّ في إيطاليا

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مصدر لـ218، أن ضباطا من دائرة السلامة الحضرية والطرق في “مونزا” بإيطاليا، أوقفوا ثلاثة رجال وامرأة داخل مسلخ سابق، تتراوح أعمارهم بين 20 و 27 عامًا، لكونهم كانوا ينامون على مراتب مستلقية على الأرض.

وأوضح المصدر، أن الفتاة التي أُوقفت، تبلغ من العمر 20 عامًا، كانت برفقة ثلاثة مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي مغربيان، وليبي وهم بدون وثائق وتصاريح إقامة

وأشار المصدر لـ218، إلى أن السلطات الإيطالية نقلت الذي أوقفتهم، إلى القيادة في طريق مارسالا، بتهمة تم الجرائم المنصوص عليها في قانون الهجرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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