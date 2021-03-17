بوقادوم يجدد عزم الجزائر مواصلة دعم مسار المصالحة في ليبيا

أجرى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم محادثات مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، جدد خلالها عزم الجزائر مواصلة العمل المشترك دعما لمسار السلم والمصالحة في ليبيا.

وقال بوقادوم في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”: “محادثات مطولة وبناءة جمعتني اليوم بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، السيد يان كوبيش، رحبنا خلالها بالخطوات الايجابية المتخذة من قبل الإخوة الليبيين في سبيل توحيد الصفوف، كما جددنا عزمنا على مواصلة العمل المشترك دعما لمسار السلم والمصالحة في ليبيا الشقيقة”.