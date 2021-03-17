السيسي ورئيس وزراء اليونان يبحثان الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا 24

تباحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، هاتفيا مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في عدد من القضايا الإقليمية في شرق المتوسط، خاصة مستجدات الملف الليبي.

وأعلنت الرئاسة المصرية في بيان صحفي عن اعتزاز مصر بمظاهر التعاون البناء مع اليونان، وما تشهده من تطور إيجابي، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.

كما ذكر البيان حرص رئيس الوزراء اليوناني على تعزيز التعاون المشترك مع مصر سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان.

ويأتي التعاون المشترك بما يساهم في الدفع قدما بالتعاون المتميز بينهم، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.