غازيني: تسليم السلطة في ليبيا «خطوة تاريخية»

وصفت الخبيرة في شؤون ليبيا بمجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني، مراسم تسليم السلطة التي تمت في العاصمة الليبية طرابلس، بين حكومة الوفاق وحكومة الوحدة الوطنية بأنها “خطوة تاريخية”.

وقالت غازيني، في تغريدات على صفحتها بتويتر، إن أداء اليمين للحكومة الليبية الجديدة هو “خطوة تاريخية” وساهم في خفض التصعيد الإقليمي.

مضيفة أنّ “رئيس الوزراء الدبيبة يواجه الآن تحديًا يتمثل في حياكة ما يزال منقسما في ليبيا، بما في ذلك توحيد مؤسساتها المالية والعسكرية“.

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وعن مراسم تسليم السلطة قالت غازيني: ” من كان يتخيل أنه بعد 6 أشهر من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، سيحدث تسليم سلمي للسلطة؟ رغم كل الصعاب، حدث ذلك“

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