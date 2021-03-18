إيطاليا وألمانيا: استقرار ليبيا عملية «مهمة للغاية» و«مرتاحون» للحكومة الجديدة

أعلنت إيطاليا رغبتها في تعزيز تعاونها العسكري مع الإدارة الليبية الجديدة، حيث أكد وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، أن بلاده تعتزم مواصلة تعزيز تعاونها الفني العسكري مع وزارة الدفاع الليبية.

وأضاف وزير الدفاع الإيطالي، وفقا لمذكرة صدرت عن وزارة الدفاع في روما، صدرت أمس (الأربعاء)، أن هناك اتفاقية فنية موقعة بين الجانبين لتعزيز التعاون الفني العسكري في ديسمبر الماضي.

وشدد غويريني، عقب اجتماعه في برلين مع نظيرته الألمانية أنيغريت كرامب، على أن إيطاليا ستركز بشكل خاص على المجالات الأساسية للتعاون العسكري والتأهيل والتدريب، فضلًا عن ضمان الدعم الذي تقدمه لأنشطة إزالة الألغام الإنسانية.

ووصف الجانبان الإيطالي والألماني عملية الاستقرار في ليبيا بـ”المهمة للغاية”، منوهين إلى أن عملية إيريني الأوروبية لمراقبة حظر دخول السلاح إلى ليبيا يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي تجاه طرابلس.

وأعرب غويريني وكرامب عن ارتياحهما لتنصيب حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، مشددين على أهمية إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.