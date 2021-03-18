مؤسسة حقوقية: اتفاقية “السراج” وتركيا تنتهك القرارات الدولية

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرًا حول مستقبل الاتفاقية العسكرية بين حكومة الوفاق وتركيا.

وقال التقرير الصادر عن “ماعت”، على هامش مشاركتها في فعاليات مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والأربعين، إنه بعد أن تولى زمام الأمور حكومة ليبية جديدة، وفي ظل الإعلان عن الاستعداد للتعاون مع كافة الأطراف، تعود مسألة مشروعية ومستقبل الاتفاقية العسكرية للظهور على الساحة مرة أخرى.

ونبه التقرير إلى انتهاك الاتفاقية لقرارات مجلس الأمن السابقة بشأن ليبيا، ومخالفتها لنتائج وتوصيات المؤتمرات الدولية التي شارك بها الفاعلون الدوليون في الملف الليبي.

وقال رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أيمن عقيل، إن الاتفاقية منذ الإعلان عنها أثارت جدلا واسعا بين فقهاء القانون الدولي، نظرًا لاختلافها الصريح مع اتفاق الصخيرات، والذي يعد الإطار الحاكم لعمل حكومة الوفاق، وهو ما ينعكس بالطبع على مدى مشروعية الاتفاقية.

وطالب عقيل، البرلمان الليبي، الذي منح الثقة مؤخرًا للحكومة الجديدة، أن يؤكد رفضه استمرار الاتفاقية غير الشرعية، التي عُقدت من طرف فايز السرّاج، رئيس الحكومة السابق، وحده، مع أنقرة ودون الرجوع للبرلمان، مخالفًا بذلك كل الأعراف القانونية والدولية.