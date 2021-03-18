وزيرة الجيوش الفرنسية: تركيا تسعى لفرض سياسة الأمر الواقع في ليبيا

اتهمت فرنسا تركيا بفرض سياسة الأمر الواقع والتعدي على سيادة ليبيا وسوريا وأذربيجان.

وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، إن “تركيا تسعى لفرض نفوذها بالقوة وسياسة الأمر الواقع في ليبيا وسوريا وأذربيجان”.

وخلال الأشهر الأخيرة، تدخلت تركيا بشكل سافر في ليبيا وسوريا وأذربيجان، بل احتلت أجزاء من الأراضي السورية، وأرسلت عشرات الآلاف من المرتزقة إلى طرابلس.

ومرت العلاقات الفرنسية التركية مؤخرا بمرحلة توتر بسبب السياسة الخارجية الاستفزازية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا وشرق المتوسط.