«العكروت»: «لا بارك الله» في ميزانية الـ 100 مليار إذا  لم تصرف منها مرتبات الموظفين الموقوفة

أكد محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق في سلطنة عمان والبحرين، على ضرورة صرف مرتبات ومستحقات الموظفين الموقوفين الذين يقدر عددهم بـ 160 ألف موظف، ضمن ميزانية العام الجاري التي اقترحتها حكومة الدبيبة، بقيمة 100 مليار دينار.

وقال العكروت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “هذه 100 مليار ، إذا لم يتم منها صرف مرتبات وحقوق ومستحقات الـ 160,000 موظف الموقوفة ظلما وعدوانا وقهرا، فلا بارك فيها ولا عليها ولا حولها، وإن شاء الله تصرف ضيق وحريق على من يلمسها أو يلعب بها أو يبزعقها”، على حد قوله.

تجدر الإشارة إلى أن عضو لجنة المالية بمجلس النواب خليفة الدغاري، كان قد أعلن أن حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قدمت مقترح ميزانية للعام 2021 تقدر بـ 100 مليار دينار.

وعقدت لجنة المالية بمجلس النواب بمقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس اجتماعاً أمس الأربعاء برئاسة رئيس اللجنة عمر تنتوش، وناقشت اللجنة الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2021 المُحالة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك لدراستها وإبداء الملاحظات عليها لعرضها على مجلس النواب بعد انتهاء مراجعتها من قبل لجنة المالية بالمجلس.