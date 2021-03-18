مصادر أوروبية: عملية “إيريني” تلتزم الحياد رغم التحديات

على الرغم من التحديات الكبيرة التي تتعرض لها بسبب الأجواء السياسية والأمنية المعقدة على الصعيد الدولي، إلا أن عملية “إيريني” استطاعت، وفق مصادر أوروبية لوكالة “آكي”، أن تلتزم الأداء المهني الاحترافي في دورها الهادف لإحلال السلام في ليبيا.

وأوضحت المصادر أن عملية “إيريني” تتعرض لضغوط ناجمة عن قيام تركيا بعرقلة كل المساعي الهادفة للتعاون مع حلف شمال الأطلسي “الناتو”، فضلاً عن الخرق المستمر لقرار الأمم المتحدة الملزم لكافة الأطراف المعنية بالنزاع في ليبيا.

وأبدت المصادر الأوروبية دعمها لقرار تمديد عملية “إيريني” حتى عام 2023، لتواصل أداء دورها في مراقبة تطبيق قرار الأمم المتحدة المتعلق بمنع توريد السلاح لليبيا ورصد وتسجيل الانتهاكات ورفعها للجنة الأممية.

وتشمل مهام عملية “إيريني”، التنسيق مع مع قوات حرس الحدود الأوروبية؛ بغرض وضع حدّ للهجرة غير الشرعية، فضلاً عن الجهود المبذولة في سبيل تجهيز قوات خفر السواحل الليبية.

وشدّدت المصادر على أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حريصة على الالتزام بعدم خرق القرارات الأممية المتعلقة بليبيا.

ومن المقرر أن يقوم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بزيارة إلى مقر عملية “إيريني”؛ للاطلاع على سير العمل.

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