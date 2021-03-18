«الشكري»: أدعو إلى ندوة عاجلة تناقش سبل النهوض بالاستثمار الوطني

طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتخب من مجلس النواب محمد الشكري، بضرورة عقد ندوة عاجلة تناقش سبل النهوض بالاستثمار الوطني.

وقال الشكري، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “بالاستثمار يمكن دعم الإنتاج الوطني وتقليل الاستيراد وبالتالي تقليل الطلب على العملات الأجنبية مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها وربما تشجيع الصادرات وخلق مواطن الشغل الشريفة لعشرات الآلاف من الشبان المتوقع تخرجهم من المدارس والمعاهد والجامعات وتوطين الصناعة وتشجيع المبادرات وأفكار التألق والإبداع ودمج الاقتصاد الوطني في منظومة عالمية من التميز والابتكار والإبداع”.

وأضاف “تواجه بيئة الاستثمار في بلادنا صعوبات كبيرة أهمها الظروف الأمنية وبيروقراطية الإدارة الحكومية والبيئة القانونية وصعوبات توفر التمويلات وانعدام شبكات دعم التصدير وتأمينها وظروف المنافسة غير المتكافئة مع منتجات موردة من دول قامت بدعم صناعاتها منذ عشرات السنين ووفرت لها سبل المنافسة في الأسواق الخارجية”.

وتابع “ندعو إلى عقد ندوة عاجلة لمناقشة سبل النهوض بالاستثمار الوطني يناقش واقعه وأفاقه وسبل إزاحة المعوقات من طريقه وبالتالي رسم استراتيجية وطنية تتكامل فيها أدوار جميع الأطراف”.

واستطرد “يمكن أن يساهم في أعمال هذه الندوة: وزارة الاقتصاد وهيئة تشجيع الاستثمار ومركز دعم الصادرات، المصرف المركزي والمصارف التجارية والمصارف المتخصصة، الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة، صناديق الحماية الاجتماعية وشركات التأمين كمستثمرين، سوق الأوراق المالية وكبار المستثمرين والتجار، المؤسسة الليبية للاستثمار وصندوق الاستثمار الوطني والشركات التابعة له، إدارات الجمارك والضرائب”.

وواصل “بدعم من أجواء التفاؤل التي تجتاح البلد واعدةً بالاستقرار والنماء؛ نحتاج لمنظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات ومؤسسات فاعلة كفيلة بتعويض ما فات والالتفات إلى ما هو آت الذي نأمل فيه كل خير”.