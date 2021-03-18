بوقعيقيص: لا انتخابات تلوح في الأفق وتوقف العمل في الملتقى بناء على إرادة أممية 

أخبار ليبيا24

قالت عضو لجنة الحوار السياسي الليبي آمال بوقعيقيص إن ما أفاد به رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح حول الانتخابات حقيقة.

وأضافت بوقعيقيص في منشور عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” يبدو أنه لا انتخابات ستلوح في الأفق واللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي متوقفة بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء من القاعدة الدستورية.

وأشارت عضو لجنة الحوار أنه سيصدر عن اللجنة بيان تخلي فيه مسئوليتها عن هذا الوقف المتعمد خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب توقف العمل في الملتقى بناء على إرادة أممية وليس بسبب التقصير ويجب أن تبقى إرادة الشعب الليبي فوق الجميع.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أخلى الأيام القليلة الماضية مسؤولية المفوضية الكاملة عن تأخير إنجاز استحقاق الانتخابات في موعده المحدد 24 ديسمبر المقبل.

وأضاف أن مشاورات البعثة الأممية مع اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي بشأن القاعدة الدستورية لصياغة القوانين الانتخابية، شبه متوقفة.

ولفت إلى أن هناك غموضا في الوضع الحالي ومواقف بعض الأطراف السياسية تجاه إجراء الانتخابات، مطالبا حكومة الوحدة الوطنية بأن تكون لديها إرادة فعلية لوضع خطة تنفيذية للعملية الانتخابية.