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بوقعيقيص: لا انتخابات تلوح في الأفق وتوقف العمل في الملتقى بناء على إرادة أممية 

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

قالت عضو لجنة الحوار السياسي الليبي آمال بوقعيقيص  إن ما أفاد به رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح حول الانتخابات حقيقة. 

وأضافت بوقعيقيص في منشور عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” يبدو أنه لا انتخابات ستلوح في الأفق واللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي متوقفة بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء من القاعدة الدستورية. 

وأشارت عضو لجنة الحوار أنه سيصدر عن اللجنة بيان تخلي فيه مسئوليتها عن هذا الوقف المتعمد خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب توقف العمل في الملتقى بناء على إرادة أممية وليس بسبب التقصير ويجب أن تبقى إرادة الشعب الليبي فوق الجميع. 

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أخلى الأيام القليلة الماضية مسؤولية المفوضية الكاملة عن تأخير إنجاز استحقاق الانتخابات في موعده المحدد 24 ديسمبر المقبل. 

وأضاف أن مشاورات البعثة الأممية مع اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي بشأن القاعدة الدستورية لصياغة القوانين الانتخابية، شبه متوقفة. 

ولفت إلى أن هناك غموضا في الوضع الحالي ومواقف بعض الأطراف السياسية تجاه إجراء الانتخابات، مطالبا حكومة الوحدة الوطنية بأن تكون لديها إرادة فعلية لوضع خطة تنفيذية للعملية الانتخابية. 

 

 

الوسوم

#السايح #بوقعيقيص #مفوضية_الانتخابات إرادة_أممية لجنة_الحوار

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  • تبقى إرادة الشعب الليبي فوق الجميع عندما يتحرر يا ام قعيقيص. اقسم بالله ان ليبيا وباقي الدول العربية بما فيها فلسطين ستتحرر وقبل نهاية عام 2022 . فلسطين ستتحرر من النهر الى البحر بالقوة العسكرية الهائلة. والحكام ذيول الاستعمار وتجار الاسلام السياسى الانذال من السنة والشيعة سينالون عقابهم العادل والعسير على خياناتهم وجرائمهم فى حق أوطاننا. ولمعلوماتكم لدي سجل حافل في دقة الأحداث السياسية المتوقعة. على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية ، لم أكن مخطئًا في أي تنبؤات سياسية. وان غدا لناظره قريب

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