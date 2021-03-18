«بوسلوم»: 100 مليار دينار مبلغ منطقي وهو أقل من ميزانية حكومة «علي زيدان»

استنكر الكاتب الصحفي، فراس بوسلوم، وجهات النظر التي أبدت اعتراضها على حجم الميزانية المقترحة لحكومة الدبيبة، والتي تقدر بـ 100 مليار دينار، مؤكدًا على أنه مبلغ منطفي ومتعارف عليه.

وقال بوسلوم، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لكل من يقول بأن الميزانية المقدمة من الحكومة والتي تقدر بمائة مليار دينار هو مبلغ كبير، فبعيداً عن اللبس الحاصل لدى العديد بأن مدة الحكومة ستكون ثمانية إلى تسعة أشهر أود توضيح الأتي”.

وتابع؛ “اولاً: مبلغ مائة مليار دينار يعني حوالي 22 مليار دولار بسعر الصرف الجديد، واذا ما تم احتسابها بالسعر القديم فنحن نتحدث عن حوالي 32 مليار دينار وهو مبلغ منطقي ومتعارف عليه طوال السنوات الماضية، بل هو أقل من الميزانية التي تم تخصيصها مثلاً لحكومة «علي زيدان» والتي تجاوزت 40 مليار دينار”.

وواصل توضيحه قائلًا: “ثانياً: من غير المنطقي أن يتم ربط الميزانية العامة للدولة بعمر الحكومة القائمة، فالميزانيات تصرف بشكل سنوي بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، بالاضافة ان هذا المبلغ يتضمن ما تم ويتم صرفه بدايةً من يناير 2021 وهي بداية السنة المالية للدولة الليبية”.

تجدر الإشارة إلى أن عضو لجنة المالية بمجلس النواب خليفة الدغاري، كان قد أعلن أن حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قدمت مقترح ميزانية للعام 2021 تقدر بـ 100 مليار دينار.

وعقدت لجنة المالية بمجلس النواب بمقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس اجتماعاً أمس الأربعاء برئاسة رئيس اللجنة عمر تنتوش، وناقشت اللجنة الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2021 المُحالة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك لدراستها وإبداء الملاحظات عليها لعرضها على مجلس النواب بعد انتهاء مراجعتها من قبل لجنة المالية بالمجلس.