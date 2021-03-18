وزارة المواصلات تعتمد مركز تدريب بحري

سلمت وزارة المواصلات شهادة اعتماد مركز تدريبي بحري للشركة الليبية لخدمات السلامة، بعد مراجعة المركز من لجنة معايير السلامة والخفارة والتدريب.

ومنحت الوزارة الشهادة التي تسري لمدة خمسة سنوات، كما شكلت لجنة ستراجع وتدقيق على مركز ابن حوقل للتدريب البحري ببنغازي لمنحه شهادة اعتماد، حسب بيان مكتب شؤون الإعلام بالوزارة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأوضح البيان أن هذه الشروط منصوص عليها في قرار وزير المواصلات رقم 135 لسنة 2015 وتعديلاته فيما يتعلق بضوابط منح الاعتراف المؤسس.

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