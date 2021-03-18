«الدرقاش»: لا أمل في «دولة مدنية» إذا لم يتغير قادة المليشيات

أكد مروان الدرقاش، المحلل السياسي المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن القادة السياسيين في ليبيا يتغيرون ويظل قادة المليشيات كما هم.

وقال الدرقاش، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “في ليبيا بعد الثورة يتغير القادة السياسيون ويظل قادة المليشيات كما هم. إذا لم يتغيروا هم أيضاً أو ينتهوا فلا أمل في دولةٍ مدنية”.

وكان الدرقاش، قد قال في منشور سابق له: “أشخاص على قائمة مجلس النواب للشخصيات الداعمة للإرهاب يجلسون اليوم في قاعة مجلس النواب في طبرق وفي الصفوف الأولى ليشهدوا مراسم تأدية اليمين الدستورية لحكومة الدبيبة”.

وأضاف “هكذا عاش الليبيون حياتهم منذ القدم. الرز واللحم قادر على مسح كل الخلافات وتخطي كل الجرائم وغسل الدماء المسفوحة مهما كانت كميتها. حتحات على ما فات”.