تشغيل مصنع البولي ايثلين.. محور اجتماع صنع الله مع راس لانوف

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أمس الأربعاء، برئيس مجلس إدارة شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز شعبان بسيبسو.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الجوانب، أبرزها الميزانيات والموارد المالية التي تحتاجها شركة راس لانوف لإنجاز اعمال الصيانة ببعض مرافقها، واستكمال وتنفيذ المشاريع.

كما ناقش الحضور النشاط العام بالشركة، والتحديات التي تواجهها، والسبل الناجعة لتجاوزها، كما تم التطرق إلى أعمال الصيانة والاستعدادات الجارية لإعادة تشغيل مصنعي البولي ايثلين والإيثلين، الأمر الذي سيساهم في زيادة القدرة الإنتاجية، بالإضافة الى خلق فرص عمل للقطاع الخاص، والتنمية المكانية بالمنطقة.