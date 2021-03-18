فرانس برس: الأسبوع المقبل سيشهد تمديد إيريني لعامين مقبلين

ليبيا- أكدت وكالة أنباء فرانس برس أن الاتحاد الأوروبي بصدد تمديد مهمته العسكرية في البحر الأبيض المتوسط “إيريني” لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا.

وأشار مسؤول أوروبي رفيع في تصريحات للوكالة تابعتها صحيفة المرصد إلى أن المفوضية الأوروبية ستمدد المهمة لمدة عامين، عبر تبني قرار خلال الأسبوع المقبل للتمديد حتى مارس من العام 2023.

هذا وتقتضي المهام الموكلة للمهمة مراقبة تطبيق قرار الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح لليبيا، وتوثيق الانتهاكات ورفعها للجنة أممية، وضبط تدفقات الهجرة غير الشرعية، عبر تدريب قوات خفر السواحل الليبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية