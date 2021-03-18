«بوقعيقيص»: اللجنة القانونية بملتقى الحوار ستصدر بياناً عن الوقف المتعمد لأعمالها

علقت المحامية والناشطة السياسية، والمدعوة من طرف البعثة الأممية لحضور حوار تونس، آمال بوقعيقيص، على تصريح عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، الذي أخلى فيه مسؤولية المفوضية الكاملة عن تأخير الانتخابات عن موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل.

وقالت “بوقعيقيص”، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:”ما أفاد به د، عماد السايح حقيقة يبدو أنه لا انتخابات ستلوح في الأفق واللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي متوقفة بعد أن كانت قاب قوسين أو ادنى من الأنتهاء من القاعدة الدستورية”.

وأضافت؛ “وسيصدر عن اللجنة بيان تخلي فيه مسئوليتها عن هذا الوقف المتعمد خلال الأيام القليلة القادمة بسبب توقف العمل في الملتقى بناء على إرادة أممية وليس بسبب التقصير ويجب أن تبقى إرادة الشعب الليبي فوق الجميع”.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أخلى الأيام القليلة الماضية مسؤولية المفوضية الكاملة عن تأخير إنجاز استحقاق الانتخابات في موعده المحدد 24 ديسمبر المقبل.

وأضاف أن مشاورات البعثة الأممية مع اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي بشأن القاعدة الدستورية لصياغة القوانين الانتخابية، شبه متوقفة.

ولفت إلى أن هناك غموضا في الوضع الحالي ومواقف بعض الأطراف السياسية تجاه إجراء الانتخابات، مطالبا حكومة الوحدة الوطنية بأن تكون لديها إرادة فعلية لوضع خطة تنفيذية للعملية الانتخابية.