الجنائية الدولية تقبل دعوى ضد “أردوغان والسراج”

كشفت وكالة “نوفا” الإيطالية أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قبِلت دعوى قضائية مُقدّمة من قبل المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف، ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي السابق لحكومة “الوفاق” فائز السراج، وعددٍ من القاعدة العسكريين التابعين للطرفيْن.

وتقول الدعوى، التي جاءت تحت اسم “العدوان التركي على ليبيا”، إن الأشخاص المذكورين “تعاونوا في ارتكاب 20 جريمة من جرائم الحرب في الأراضي الليبية، والتي يعاقب عليها القانون الدولي”.

ويُشير نصّ المذكرة التي قدّمتها المنظمة إلى المحكمة بالتعاون المركز الأفرو آسيوي للدراسات والاستشارات، إلى أن “هذه الجرائم مُصنّفة بجرائم ضد الإنسانية، كما ارتكبوا، مجتمعين، انتهاكاتٍ صارخةً للمواثيق الدولية، مثل ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص الحالة الليبية؛ استنادًا إلى الفصل السابع من الميثاق، وخصوصًا قرار مجلس الأمن رقم “1970”، القاضي بحظر بيع وتصدير السلاح إلى ليبيا، وما تلاه من قراراتٍ تصبّ في المحتوى ذاته”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية