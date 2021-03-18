3 وزراء بحكومة الوحدة الوطنية يتسلمون مهامهم رسميًا من مسؤولي حكومة الوفاق

ليبيا- تسلم وزراء السياحة والصناعات التقليدية والشؤون الاجتماعية والمواصلات بحكومة الوحدة الوطنية مهامهم رسميًا من نظرائهم التابعين لحكومة الوفاق.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية إلى تسلم الوزير عبد السلام اللاهي تكي مهام عمله من رئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر بشير مالك، وذلك في مقر الهيئة في العاصمة طرابلس، لتتحول بذلك إلى وزارة؛ فيما تمنى مالك الموفقية لتكي في أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة.

ووفقًا لبيان صحفي لوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية شهد مقر الوزارة في طرابلس مراسم التسليم والتسلم بين المفوضة بالوزارة في حكومة الوفاق فاضي الشافعي إلى الوزيرة وفاء أبوبكر محمد الكيلاني، بحضور الملاك المتقدم في الوزارة.

وبحسب بيان صحفي صدر عن وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، تسلم الوزير محمد سالم الشهوبي مهام عمله من المفوض بالوزارة في حكومة الوفاق ميلاد معتوق في مقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، حيث دعا معتوق كافة عناصر الملاك المتقدم في الوزارة للتعاون مع الوزير الجديد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية