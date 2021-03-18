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3 وزراء بحكومة الوحدة الوطنية يتسلمون مهامهم رسميًا من مسؤولي حكومة الوفاق

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- تسلم وزراء السياحة والصناعات التقليدية والشؤون الاجتماعية والمواصلات بحكومة الوحدة الوطنية مهامهم رسميًا من نظرائهم التابعين لحكومة الوفاق.

 

جانب من عملية تسليم واستلام وزارة السياحة بطرابلس

 

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية إلى تسلم الوزير عبد السلام اللاهي تكي مهام عمله من رئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر بشير مالك، وذلك في مقر الهيئة في العاصمة طرابلس، لتتحول بذلك إلى وزارة؛ فيما تمنى مالك الموفقية لتكي في أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة.

جانب مع عملية تسليم واستلام وزارة الشؤون الاجتماعية بطرابلس

ووفقًا لبيان صحفي لوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية شهد مقر الوزارة في طرابلس مراسم التسليم والتسلم بين المفوضة بالوزارة في حكومة الوفاق فاضي الشافعي إلى الوزيرة وفاء أبوبكر محمد الكيلاني، بحضور الملاك المتقدم في الوزارة.

جانب من عملية تسليم واستلام وزارة المواصلات بطرابلس

وبحسب بيان صحفي صدر عن وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، تسلم الوزير محمد سالم الشهوبي مهام عمله من المفوض بالوزارة في حكومة الوفاق ميلاد معتوق في مقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، حيث دعا معتوق كافة عناصر الملاك المتقدم في الوزارة للتعاون مع الوزير الجديد.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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