«عقيل»: الاقتصاد الليبي رافد مهم لتونس

أكد الكاتب السياسي الليبي عز الدين عقيل، أنه على رؤساء الدول الجارة تهنئة حكومة الدبيبة وتقديم كل ما تحتاجه لصناعة الاستقرار في ليبيا.

وقال عقيل في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «العربية الحدث»: “في ظل العجز الكبير الذي عانته دول الجوار في دعم ليبيا والاحتقار الكامل للولايات المتحدة الأمريكية لكل إجراءات الحل والذي أثار حفيظة حتى روسيا نفسها، من إبعاد الدول الأخرى، في ظني أن أضعف الإيمان هو أن يتوجه رؤساء الدول الجارة إلى الحكومة الجديدة ويحاولوا أن يفهموا منها ما تحتاجه لصناعة الاستقرار”.

وأضاف “المشكلة الاقتصادية في تونس أحد عواملها هو حالة الجمود التي تمر بها ليبيا، وهذه المسألة بالغة الخطورة بالنسبة إلى تونس، لأن الاقتصاد الليبي هو رافد مهم لها، فحجم الصادرات التونسية عام 2010 كانت بحجم 4 مليارات دولار، بما يعادل تقريبا 6.6 من حجم الاقتصاد الليبي الذي كان يقدر في عام 2010 بـ80 مليار دولار”.

وتابع “تراجع هذا الحجم في عام 2019 إلى نحو مليار و600 مليون فقط، وهو تراجع كبير جدا في ظل ظروف تونس الحالية، كما أن تونس تحتاج لأن تكون طرفا في استئناف ليبيا لاقتصادها التنموي من جديد”.

واستطرد “هناك من أوحى للتونسيين بأنهم لن يكونوا شركاء في العملية القادمة أو ما يسمونها بـ«إعادة الإعمار»، مع أنه لا يوجد في ليبيا إعادة إعمار بالمفهوم التقليدي الذي جرى في لبنان أو البوسنة، فالدمار في ليبيا هو محدود جدا”.

وأشار إلى أن ليبيا سوف تستأنف حياتها من جديد، قائلا: “هناك مشروع تنموي ضخم، وهو مشروع ليبيا الغد، به الآلاف من المشاريع المتعطلة، والتونسيين أيضا كان لهم شركات تنفذ مشاريع تعطلت، وخسروا الكثير من الأجهزة التي تمت نهبها بكميات كبيرة، اتجهت بها العصابات نحو أفريقيا ونحو دول الجوار وهم يحتاجون فعلا لحل هذا الخلاف القانوني”.