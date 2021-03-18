السايح: الانتخابات في موعدها ما لم يتم اعتماد المسار الدستوري

ليبيا- أكد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح تنظيم الاستحقاق الانتخابي المقبل في موعده المحدد في الـ24 في ديسمبر المقبل ما لم يتم اعتماد المسار الدستوري.

السايح أوضح في تصريحات صحفية لمنصة فواصل الإعلامية تابعتها صحيفة المرصد أن الذهاب للاستفتاء على مشروع الدستور سيلغي عملية الانتخابات، إلى حين الوصول إلى دستور ينال رضا الجميع. مستدركًا بالإشارة إلى المضي قدمًا في التجهيز للاستحقاق الانتخابي.

وتطرق السايح إلى عملية مناقشة موضوع الدعم المادي مع حكومة الوحدة الوطنية وتجديد التعاقد مع الأمم المتحدة لتوفير الدعم لعام آخر، مبينًا أن هذا التجديد سيترتب عليه توفير دعم كبير من الدول الأوروبية وفريق كبير من المنظمة الأممية للإشراف على عمل المفوضية ومراقبته.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية