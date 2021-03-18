سعيد امغيب: السراج رحل بعد أن أرهق الليبيين وفرط في سيادة الوطن

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، رحل إلى غير رجعة عن المشهد السياسي، بعد أن أرهق الليبيين وفرط في سيادة ليبيا.

وقال «امغيب» في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، عن فايز السراج؛ “سنوات ليست بالقليلة قادها مرهقاً بها المواطن ومفرطاً فيها بسيادة الوطن رحلت بخيرها وشرها كما رحل هو اليوم!!”.

وأضاف “فايز السراج يرحل إلى غير رجعة عن المشهد السياسي الليبي بعد أن أتاح له التاريخ فرصة ذهبية كان يستطيع أن يخلد بها اسمه في صفحات المجد المشرقة، لكنه لم يفعل!!”.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة عبد الحميد الدبيبة، كانا قد تسلما من حكومة السراج مهامها بشكل رسمي، خلال الأيام الماضية.