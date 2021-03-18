عبد الرحمن: سنشكل لجنة للإفراج عن المعتقلين في السجون غير النظامية

ليبيا – كشفت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبد الرحمن عن مساعٍ لتشكيل لجنة بمشاركة دولية للإفراج عن المعتقلين في سجون غير نظامية.

وفي تصريح صحفي أدلت به عبد الرحمن للمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية وتابعته صحيفة المرصد، قالت: إن تشكيل اللجنة سيتم في غضون مدة لن تتجاوز الـ15 يومًا، لحث الجهات غير الخاضعة للدولة على الإفراج عن المعتقلين في سجون غير نظامية.

ودعت عبد الرحمن كل الجهات غير المعترف بها في الدولة إلى الإفراج السريع غير المشروط عن المواطنين المسجونين من دون وجه حق وبلا أي تهم أو أوامر قبض بحقهم، مؤكدة أنها لن تدخر جهدًا للعمل بهذا الصدد مع وضع عقوبات ومساءلة مرتكبي جرائم الإخفاء والسجن من قبل هؤلاء الأشخاص.

وأوضحت عبد الرحمن أنها ستتابع خلال هذه الفترة الملفات الموجودة في وزارة العدل والعمل بخطة لنجاح عمل الوزارة في كل مناطق ومدن ليبيا وخارجها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية