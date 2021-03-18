«مكافحة الأمراض»: 1032 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 1235 شخصا ووفاة 13 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاربعاء 17 مارس 2021 م وفقا للبيان رقم (356).

واستلم المركز عدد (5007) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1460) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (181) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1820) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (548) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (134) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (56) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (106) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (186) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (40) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (8) عينات، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (5) عينات، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (44) عينة، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (2) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (133) عينة، مختبر مستشفى تراغن عدد (4) عينات، المختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (188) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (92) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3975) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (1032) عينة موجبة لفيروس كورونا (765 جديدة + 267 مخالطة)، بينما بلغت نسبة حالات كورونا الموجبة (20.6 %).

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 428 حالة جديدة

عدد 63 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 29 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 81 حالة مخالطة

4.القره بوللي

عدد 14 حالة جديدة

5.السواني بن ادم

عدد 12 حالة جديدة

6.الجفارة

عدد 2 حالة جديدة

7.زليتن

عدد 25 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

8.الخمس

عدد 17 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

9.الماية

عدد 2 حالة جديدة

10.العجيلات

عدد 1 حالة جديدة

11.الجميل

عدد 5 حالة جديدة

12.تاورغاء

عدد 1 حالة جديدة

13.جادو

عدد 6 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

14.المنشية الجميل

عدد 4 حالة جديدة

15.بني وليد

عدد 19 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

16.الزهراء

عدد 5 حالة جديدة

17.جنزور

عدد 17 حالة جديدة

18.الزاوية الغرب

عدد 19 حالة جديدة

19.القلعة

عدد 3 حالة جديدة

20.اسبيعة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

21.قصر بن غشير

عدد 4 حالة جديدة

22.الزاوية المركز

عدد 17 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

23.الزنتان

عدد 1 حالة جديدة

عدد 53 حالة مخالطة

24.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

25.سوق الخميس امسيحل

عدد 7 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

26.قصر الأخيار

عدد 6 حالة جديدة

27.سبها

عدد 10 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

28.درنة

عدد 2 حالة جديدة

29.الرياينة

عدد 11 حالة جديدة

30.مسلاته

عدد 2 حالة جديدة

31.صرمان

عدد 3 حالة جديدة

32.درج

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

33.تراغن

عدد 2 حالة جديدة

34.طبرق

عدد 4 حالة جديدة

35.اجدابيا

عدد 8 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

36.الرجبان

عدد 6 حالة جديدة

37.كاباو

عدد 6 حالة جديدة

38.غريان

عدد 49 حالة جديدة

عدد 18 حالة مخالطة

39.سرت

عدد 13 حالة جديدة

عدد 19 حالة مخالطة

40.العامرية

عدد 2 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 1235 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 914 حالة في طرابلس

2.عدد 3 حالات في القلعة

3.عدد 3 حالات في اجدابيا

4.عدد 7 حالات في غريان

5.عدد 2 حالة في العجيلات

6.عدد 6 حالات في تازربو

7.عدد 34 حالة في سوق الخميس

8.عدد 23 حالة في قصر بن غشير

9.عدد 57 حالة في صرمان

10.عدد 2 حالة في الكفرة

11.عدد 79 حالة في سبها

12.عدد 77 حالة في مصراته

13.عدد 28 حالة في الزاوية المركز

تفاصيــــــل الــــ ( 13 ) حالات الوفاة

1.عدد 1 حالة في القلعة

2.عدد 1 حالة في سوق الخميس

3.عدد 2 حالة في مسلاته

4.عدد 1 حالة في صرمان

5.عدد 1 حالة في قصر بن غشير

6.عدد 1 حالة في الكفرة

7.عدد 4 حالات في كاباو

8.عدد 1 حالة في سبها

9.عدد 1 حالة في مصراته

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 149207

2.الحالات النشطة : 10614

3.المتعافين : 136158

4.الٍوفيات : 2435