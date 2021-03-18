وزيرة الخارجية تتفق مع نظيرها التونسي على عقد لجنة تحضيرية مشتركة

أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، أنها اتفقت مع نظيرها التونسي عثمان الجرندي على عقد اللجنة التحضيرية الليبية التونسية على مستوى وزاري أواخر شهر مارس الجاري تحضيرا لعقد اللجنة العليا المشتركة.

واتفق الوزيران، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية التونسية، خلال لقاء بطرابلس، أمس الأربعاء، على هامش زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، على العمل من أجل رفع التحديات الاقتصادية المشتركة من خلال تكثيف اللقاءات والزيارات وتنشيط المبادلات التجارية وتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، وتوفير مواطن الشغل وتعزيز التنمية والاستثمار بالبلدين.

كما اتفق الجانبان على العمل سويّا من أجل رفع التحديات الاقتصادية المشتركة، لاسيما عبر تكثيف اللقاءات والزيارات بين مسؤولي البلدين، وتنشيط المبادلات التجارية، وتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، بما من شأنه خلق شراكات ثنائية ذات مردودية وقادرة على توفير مواطن الشغل ودفع جهود التنمية وقاطرة الاستثمار بالبلدين.

تجدر الإشارة إلى أن الجانبين الليبي والتونسي اتفقا على وضع خطة عمل مشتركة لإعطاء دفع جديد للمبادلات الاقتصادية والتجارية من خلال تسهيل إجراءات العبور بين البلدين وتيسير الإجراءات المالية وتكثيف التعاون في مختلف القطاعات لمواجهة التحديات والإسراع بعقد اللجان العليا المشتركة.