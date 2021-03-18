صنع الله يبحث إعادة تشغيل مصنعي «البولي إيثلين» و«الإيثلين» بشركة رأس لانوف

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطى صنع الله مع رئيس مجلس إدارة شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز شعبان بسيبسو، الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيل مصنعي «البولي إيثلين» و«الإيثلين» التابعين للشركة.

وسيساهم الأمر في زيادة القدرة الإنتاجية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للقطاع الخاص، والتنمية المكانية بالمنطقة، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وناقش الطرفان الميزانيات والموارد المالية التي تحتاجها شركة رأس لانوف لإنجاز أعمال الصيانة ببعض مرافقها، واستكمال وتنفيذ المشاريع.

كما تناولا النشاط العام بالشركة، والتحديات التي تواجهها ، والسبل المككنة لتجاوزها.

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