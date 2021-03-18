«نصية»:إخفاء جزء من تقرير الخبراء جريمة دولية في حق الشعب الليبي

اعتبر عبد السلام نصية، عضو مجلس النواب، أن إخفاء جزء من تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة يعتبر جريمة دولية في حق الشعب الليبي.

وقال «نصية»، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، “إخفاء جزء من تقرير لجنة الخبراء يعتبر جريمة دولية في حق الشعب الليبي الذي يناضل من أجل دولة يسودها العدل و الشفافية”.

وأضاف “أخشى ما أخشاه أن يستخدم هذا الجزء لابتزاز السلطة التنفيذية الجديدة أو المؤسسات الليبية”.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير النهائي للجنة الخبراء المعنية بليبيا المقدم لمجلس الأمن الدولي، كشف عن تلقي أعضاء بلجنة الحوار السياسي رشاوى.

وذكر التقرير الذي اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، أنه ثبت لدى اللجنة أن ما لا يقل عن 3 من أعضاء ملتقى الحوار السياسي عرضت عليهم رشاوى خلال الجولة الأولى التي عقدت في أوائل نوفمبر الماضي، من أجل التصويت لمرشح معين لمنصب رئيس الوزراء.

وأضاف التقرير: “كان المشاركون المعنيون بهذه المحاولات حاسمين في رفضهم الرشاوى”، مشيرا إلى أن مكتب النائب العام في طرابلس تلقى شكاوى من أعضاء الملتقى ومنظمات المجتمع المدني بشأن تلك المسألة.

ولم يفصح التقرير عن تفاصيل وقائع الرشاوى واكتفى بإرفاقها في ملحق سري إلى أعضاء مجلس الأمن.