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ميناء بنغازي يستقبل شحنة سيارات وشاحنات أوروبية

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبلت أرصفة ميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحاويات “أماندا أف”، على متنها 294 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

وبحسب ما أعلنته إدارة الميناء؛ فقد وصلت أيضًا سفينة نقل الحبوب “سكوبس”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “النقاء للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها أربعة آلاف طن من حبوب الشعير.

كما استقبل الميناء سفينة نقل السيارات “قراند شيشيليا”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 1,528سيارة وشاحنة قادمةً من السوق الأوروبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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