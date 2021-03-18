ليبيا الان

“وزارة الاقتصاد” تبحث آلية العملية الانتخابية لغرف التجارة

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحثت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف، آلية العملية الانتخابية لغرف التجارة والصناعة والزراعة.

جاء ذلك خلال اجتماعها العادي بمقر الوزارة؛ إذ ناقشت اللجنة سبل إتمام إجراءات التسليم والاستلام بين اللجنة التسييرية المؤقتة، ولجنة الإدارة السابقة لغرفة المنطقة الغربية.

وبحثت اللجنة العليا مع لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة درنة، الإجراءات التنفيذية لمباشرة انتخاب الشعب ولجنة الإدارة.

وقد خلُص الاجتماع على تأكيد التواصل مع إدارات الغرف بالمنطقة الشرقية والجنوبية، ووضع الترتيبات اللازمة والبدء في العملية الانتخابية للشُعب ولجان الإدارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك