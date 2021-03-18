“وزارة الاقتصاد” تبحث آلية العملية الانتخابية لغرف التجارة

بحثت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف، آلية العملية الانتخابية لغرف التجارة والصناعة والزراعة.

جاء ذلك خلال اجتماعها العادي بمقر الوزارة؛ إذ ناقشت اللجنة سبل إتمام إجراءات التسليم والاستلام بين اللجنة التسييرية المؤقتة، ولجنة الإدارة السابقة لغرفة المنطقة الغربية.

وبحثت اللجنة العليا مع لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة درنة، الإجراءات التنفيذية لمباشرة انتخاب الشعب ولجنة الإدارة.

وقد خلُص الاجتماع على تأكيد التواصل مع إدارات الغرف بالمنطقة الشرقية والجنوبية، ووضع الترتيبات اللازمة والبدء في العملية الانتخابية للشُعب ولجان الإدارة.

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