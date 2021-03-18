السوق الموازية: تراجع أسعار العملات الدولية أمام الدينار

واصلت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية تراجعها أمام الدينار اليوم الخميس، مقارنة بالأسعار المسجلة أمس الأربعاء.

وهبط سعر الدولار إلى 4.98 دينار من 5.06 دينار أمس، وسعر اليورو إلى 5.83 دينار من 5.88 دينار، كما انخفض الجنيه الاسترليني إلى 6.85 دينار من 6.90 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخسرت الليرة التركية قرشين، لتسجل 0.65 دينار مقابل 0.67 دينار، وبالمثل العملة التونسية لتباع بـ 1.82 دينار مقابل 1.84 دينار أمس.

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