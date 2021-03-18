«الرعيض»: 6 مليار دينار لعلاوة العائلة «الزوجة والأبناء» في الميزانية المقترحة

قال عضو مجلس النواب محمد الرعيض إن “ميزانية هذا العام هي تصحيح لما دمرته حكومة الوفاق”.

وأضاف «الرعيض» في تصريحات صحفية، أن “جزءًا من الميزانية سيُخصص لسداد ديون الحكومة والتزامات المنظمات الدولية”، مردفًا أن “مسودة الميزانية العامة للعام الحالي هي في حدود 90 مليار دينار”.

وأوضح أن “أبواب الميزانية المقترحة تشمل تخصيص 7 مليار دينار للمؤسسة الوطنية للنفط، و6 مليار دينار لعلاوة العائلة “الزوجة والأبناء”، وتخصيص عدة مليارات أخرى لباب التنمية”.

تجدر الإشارة إلى أن عضو لجنة المالية بمجلس النواب خليفة الدغاري، كان قد أعلن أن حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قدمت مقترح ميزانية للعام 2021 تقدر بـ 100 مليار دينار.

وعقدت لجنة المالية بمجلس النواب بمقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس اجتماعاً أمس الأربعاء برئاسة رئيس اللجنة عمر تنتوش، وناقشت اللجنة الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2021 المُحالة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك لدراستها وإبداء الملاحظات عليها لعرضها على مجلس النواب بعد انتهاء مراجعتها من قبل لجنة المالية بالمجلس.