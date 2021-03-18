منظمة “إنسان” تمنح نازحي تاروغاء مساعداتٍ إنسانية

حصل النازحون من مدينة تاروغاء والمقيمون في مخيم المدينة الرياضية ببنغازي، على مساعدات قدّمتها لهم منظمة إنسان للأعمال الخيرية.

وقال مدير مكتب منظمة إنسان في مدينة بنغازي محمد البدري لوكالة الأنباء الليبية بنغازي: المساعدات كانت عبارة عن سلال غذائية وملابس، وقد تم تسليمها بحضور مدير مكتب رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني خليل قويدر، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة في المفوضية سالم جمعة المعداني، وأعيان نازحي تاروغاء.

وأشار “البدري” إلى أنّ المركز الرئيس للمنظمة يقع في طرابلس، وأنّ المنظمة بدأت بتوزيع المساعدات داخل المدينة، وأوضح أنّ المساعدات الإنسانية ستشمل نازحي مدينة مرزق وترهونة، خلال الأيام القادمة.

من جهةٍ أخرى، أثنى “قويدر” على المجهودات التي تبذلها الجمعيات الخيرية؛ من أجل مساعدة النازحين ودعمهم.

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