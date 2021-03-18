السايح: اعتماد المسار الدستوري سيؤخر الانتخابات

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أن الاستحقاق الانتخابي سيجرى في موعده المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل ما لم يتم اعتماد المسار الدستوري .

السايح أوضح في تصريحات صحفية أن الذهاب للاستفتاء على مشروع الدستور سيلغي عملية الانتخابات إلى حين الوصول إلى دستور ينال رضا الجميع، مشيرا في الوقت نفسه إلى المضي قدمًا في التجهيز للاستحقاق الانتخابي.

وحول مناقشة موضوع الدعم المادي مع حكومة الوحدة الوطنية وتجديد التعاقد مع الأمم المتحدة لتوفير الدعم لعام آخر، بين السايح أن هذا التجديد سيترتب عليه توفير دعم كبير من الدول الأوروبية وفريق كبير من المنظمة الأممية للإشراف على عمل المفوضية ومراقبته.