مكافحة الأمراض يفرن: الوضع الوبائي بالمنطقة الغربية حرج وحالات الإصابة بكورونا في تزايد

ليبيا – أفاد مدير مركز مكافحة الأمراض فرع يفرن مسعود بوحلالة بتسجيل 5 إصابات جديدة، وبأن الوضع الوبائي في المنطقة الغربية حرج، وحالات الإصابة بفيروس كورونا في تزايد.
بوحلالة وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال: إنهم سجلوا عددًا كبيرًا في الوفيات في ظل نقص الأكسجين وامتلاء مراكز العزل، مما يضطرهم إلى تحويل الحالات المصابة إلى طرابلس.
وأكد أن الفيروس المتحور المكتشف في جنوب أفريقيا، تم رصده في المختبر المرجعي مصراتة، وهي السلالة الثالثة المسجلة في ليبيا، وقد أحال تقريره للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بالعاصمة.
بوحلالة أوضح أن الطفرة اللندنية تؤثر على الأطفال أكثر وتتسبب في النزف وارتفاع درجات الحرارة، وكلها أعراض مشتركة، ولكن تأثيرها يتفاوت من فئة عمرية إلى أخرى، وتتميز بسرعة الانتشار، على حد قوله.
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