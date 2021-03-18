مكافحة الأمراض يفرن: الوضع الوبائي بالمنطقة الغربية حرج وحالات الإصابة بكورونا في تزايد

ليبيا – أفاد مدير مركز مكافحة الأمراض فرع يفرن مسعود بوحلالة بتسجيل 5 إصابات جديدة، وبأن الوضع الوبائي في المنطقة الغربية حرج، وحالات الإصابة بفيروس كورونا في تزايد.

بوحلالة وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال: إنهم سجلوا عددًا كبيرًا في الوفيات في ظل نقص الأكسجين وامتلاء مراكز العزل، مما يضطرهم إلى تحويل الحالات المصابة إلى طرابلس.

وأكد أن الفيروس المتحور المكتشف في جنوب أفريقيا، تم رصده في المختبر المرجعي مصراتة، وهي السلالة الثالثة المسجلة في ليبيا، وقد أحال تقريره للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بالعاصمة.

بوحلالة أوضح أن الطفرة اللندنية تؤثر على الأطفال أكثر وتتسبب في النزف وارتفاع درجات الحرارة، وكلها أعراض مشتركة، ولكن تأثيرها يتفاوت من فئة عمرية إلى أخرى، وتتميز بسرعة الانتشار، على حد قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية