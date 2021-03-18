زهيو يقترح إجراء الانتخابات والاستفتاء في موعد واحد

رأى المرشح السابق للمجلس الرئاسي ورئيس الهيئة التأسيسية للتجمع الوطني الليبي سابقاً أسعد زهيو، أنه من الأنسب إجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل والاستفادة من الزخم الشعبي الواسع والمتطلع للانتقال لمرحلة دائمة تشهد استقرار سياسي واقتصادي، وتؤسس لتعايش سلمي طويل الأمد.

وقال زهيو، إنه “يمكن الاستناد على قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014م بتقرير حكم في شأن انتخاب رئيس الدولة فيما يخص انتخاب الرئيس، والاستناد على نص مخرجات لجنة فبراير المتضمنة في التعديل السابع للإعلان الدستوري فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية”.

واقترح زهيو، أن يتم فتح مسار حواري واسع حول الوفاق الدستوري يشارك فيه مختلف شرائح المجتمع وتنتظم فيه النُخب والقوى السياسية والاجتماعية والثقافية في حلقات نقاش مجتمعي موسعة، حول إجراء التعديلات اللازمة والملائمة وادخالها على مشروع الدستور الذي أنتجته هيئة أعداد وصياغة الدستور ويكون موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية هو ذاته موعد الاستفتاء على الدستور، فيصبح عرساً ديمقراطيا حقيقيا، كما يؤدي رئيس البلاد ونواب الشعب المختارين من القاعدة الشعبية اليمين على احترام الدستور الذي شهدوا ولادته وشهد ولادتهم، وبذلك يكون تم تحقيق ثلاثة انجازات واستحقاقات مهمة في يوم واحد سيشهد اقبال ومشاركة واسعة.