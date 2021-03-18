“صنع الله” يطّلع على خطط إعادة تشغيل مصنعيْ البولي إيثلين والإيثلين

ناقش رئيس مجلس الإدارة، بالمؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع رئيس مجلس إدارة شركة “رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز”، شعبان بسيبسو؛ خطط إعادة تشغيل مصنعيْ البولي إيثلين والإيثلين بشركة “رأس لانوف”.

وبحث الطرفان في الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة، الميزانيات والموارد المالية التي تحتاج إليها شركة “رأس لانوف”؛ لإنجاز أعمال الصيانة ببعض مرافقها، واستكمال وتنفيذ المشاريع.

كما اطلع “صنع الله” على النشاط العام بالشركة، وأعمال الصيانة والاستعدادات الجارية لإعادة تشغيل مصنعيْ البولي إيثلين والإيثلين؛ الأمر الذي سيُساهم في زيادة القدرة الإنتاجية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للقطاع الخاص، والتنمية المكانية بالمنطقة.

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