وزير الاقتصاد الجديد يجتمع بالصديق الكبير

التقى الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال بقرار من مجلس النواب، صباح اليوم الخميس، بمكتبه بمحمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية.

وقال بيان صادر عن المصرف: “يأتي هذا الاجتماع لتكامل العمل بين المؤسستين ومناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة وإعداد رؤية مشتركة للسياسات التي ستتخذ خلال المرحلة القادمة لتحريك عجلة الاقتصاد واتباع سياسة تجارية داعمة لسياسة سعر الصرف”.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، قد اطلع خلال اجتماع عقده يوم الثلاثاء الماضي، مع وكيل الوزارة رجب خليل، ومدري الإدارات والمكاتب بالوزارة، على سير العمل بالوزارة ووضع آلية عمل مناسبة.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه الإدارات والمكاتب في تنفيذ مهامها وسبل تذليلها والعمل على وضع خطة عمل وآلية ذات فاعلية وفق جدول زمني محدد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وشدّد الوزير، خلال الاجتماع، على ضرورة تحديد الأولويات والتركيز على دعم الإدارات والمكاتب للاضطلاع بمهامها وتحقيق نتائج تلامس الحياة اليومية للمواطن، وفق قوله.

وأضاف، أن الوزارة ستعمل على وضع خطة عمل قابلة للتنفيذ فيما يخص توفر السلع بالسوق المحلي والسيطرة على الأسعار بحلول شهر رمضان المبارك وذلك بالتعاون مع جهات ذات الاختصاص.

وأكد الحويج، أن الوزارة ستتجه نحو تبني نظام يمكنها من تقليل المركزية ودعم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة لما له من دور كبير في تنمية الموارد البشرية ودعم الاقتصاد والصناعة المحلية.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إلى أن الوزارة ستعمل مع كل الوزارات والقطاعات بالدولة ويجب أن تؤدي دورها المناط بها في كافة المجالات من خلال رؤية واضحة تنظم علاقتها بكل القطاعات وتحمل مسؤولياتها نحو الوطن والمواطن.