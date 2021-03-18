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شلوف: اتهامات الفساد التي تطال باشاآغا ستمنعه من العودة إلى المشهد السياسي

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد المحلل السياسي ورئيس مؤسسة “سلفيوم” للأبحاث والدراسات جمال شلوف أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها فتحي باشاآغا حاول إقناع الرأي العام الليبي بأنه سلم سلطة الداخلية وانطلق كمواطن عادي منفردًا نحو سوق الخضار دون حراسة، لكنها كانت محاولة خداع، بعدما تبيّن أن معه مرافقة ميليشياوية لحمايته من الميليشيات المعادية له التي تنتشر في العاصمة طرابلس ومدن أخرى غرب ليبيا، والتي حاول اصطيادها في إطار عملية “صيد الأفاعي” التي أطلقها قبل أشهر لملاحقة عصابات التهريب.

شلوف وفي تصريح لموقع “العربية.نت” رجح أن تكون للميليشيات المناهضة لباشاآغا يد في خروج تقرير ديوان المحاسبة الذي أشار بوضوح لحجم الفساد في داخلية حكومة الوفاق وتحت إدارة باشاآغا.

ولفت إلى أن اتهامات الفساد التي تطال باشاآغا ستمنعه من العودة إلى المشهد السياسي وتقلص من حظوظه في الانتخابات القادمة التي يعتزم الترشح لها، رغم محاولاته الدعائية بأنه مؤمن بالتداول السلمي وليس قائدًا ميليشياويًا وقائد انقلاب ميليشيات فجر ليبيا على مخرجات صناديق الاقتراع عام 2014.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ……………. انجازات الديوث حسن ونيس والسرا ومعتيق بوزارة الثقافة

    ……….قام بالتنسيق مع كبير الديوثين احمد معتيق لسرقة مبلغ مالي وقدرة 65 مليون بأسم ذكرى عيد الاستقلال 24 ديسمبر واقامة معرض الكتاب الوهمي وأجبر فيه الموظفين بحضور المعرض من خلال تهديدهم بالتوقيع اليومي أو قطع مرتباتهم التي يتقاضونها على قانون 15 طيلة فترة المعرض الوهمي بحيث يظهر لعالم بإن فيها أقبال من الجمهور للمعرض ونسرد لكم بعض عمليات السرقة النهب المال وهي :
    1- عدم صرف مكافأت الموظفين وعلاواتهم وترقياتهم التشجيعية والرسمية وصرفها لقسم السرقة والنهب ” قسم المالي ” على هيئة مكافأت مالية عبر البند الأول من رئيس القسم نادر واسيل وشؤون الادارية وليد حسين والباروني والمراقب المالي أحمد وقسم المراجعة وقسم الصكوك وقسم المرتبات الذين صرف سيارات ثمنها 65 الف بأسمائهم الشخصية وتسجيلهم كمكأفأة على تعاونهم معه في نهب وسرقة اموال الثقافة رغم شرائها من أموال الثقافة .
    2- توقيع عقود وهمية ومزورة للأنتاج الفني والسينمائي يوم السبت الماضي قبل أستلام الوزيرة للوزارة .
    3- توريط وزارة الثقافة في ديون كبيرة مع الشركات الخاصة في الطباعة والنشر والقرطاسية داخل وخارج البلاد.
    4- قام بتملك سيارة من سيارات وزارة الثقافة لجلال القبي بأسمة الشخصيثمنها 150 الف دينار.
    5- يبزنس مع الشركات الخاصة والعقود شراء السيارات والصيانة العقارات والقرطاسية ومعارض سيارات.
    6- سرقة البند الثاني من الميزانية المخصصة للمكاتب الثقافية ببلديات والمراكز والادارات التابعة لوزارة الثقافة.
    7- يطلب من بعض مدراء الادارات والمراقب المالي الأتصال بزوجاتهم، وثم يأخذ منه التليفون ويتكلم هو مع الزوجة وينسق معها لممارسة الزنا معهن بعلم زوجها الديوث الذي قام بجلبها له للأقامة هو اولاده بفنادق مصراتة وهي تقيم مع حسن ونيس في بيته بمصراتة مقابل مبالغ مالية او سيارة باسمة اوسمها.
    8- جميع الموقعين على قامة المطالبين فيها الدبيبة بتكليف الديوث حسن ونيس بوكيل الوزارة الثقافة أو منصب الشؤون الادارية زاني حسن ونيس فس نسوانهم هؤلاء كلهم ديوثين .
    9- قام بتكليف مدير مكتبة عادل ابوستة بغسل ملابسه الداخلية بالشقته الكائنة خلف مصرف الادخار العقاري.
    هذه انجازات الديوث حسن ونيس طيلة حكم الديوث فايز السراج بدعم من الديوث امعتيق من غير السحر الذي يستخدمه ضد الموظفين بالتنسيق من السراج ومعتيق والصور والكبيروباشاغا هؤلاء كلهم ديوثين … وهو رافض تسليم الوزارة الى السيد الوزير مبروكة إلا بشروط وهي :
    1- تكليفة بمنصب مدير الشؤون الادارية والمالية .
    2- وكيل وزير الثقافة .
    نحن نقولوا لهذا الديوث أستعد لشكاوي المقدمة لنائب العام بتهمة سرقة ونهب المال العام ومستحقات الموظفين والعقود الانتاج والمزورة ياديوث .
    وللحديث بقية.

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