المنفي يبحث عودة السفارة الإسبانية إلى طرابلس

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني، اليوم الخميس، بطرابلس السفير الإسباني لدى ليبيا خافيير ج لاراشي.

ورحب رئيس المجلس الرئاسي في بداية اللقاء بالسفير الإسباني لدى ليبيا والوفد المرافق له، مثمنا على دور العلاقات بين ليبيا والمملكة الإسبانية.

من جانبه هنأ السفير الإسباني رئيس المجلس ونائبيه لانتخابهم للسلطة التنفيذية الجديدة التي سوف تقود البلاد حتى الانتخابات في 24 من ديسمبر من العام الجاري، وأن العلاقات بين ليبيا وإسبانيا علاقات متينة وأننا سوف نقدم كافة الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وندعم المصالحة الوطنية في ليبيا.

وأكد أن السفارة الإسبانية في ليبيا تعمل بشكل مؤقت وأن العمل على عودة السفارة إلى طرابلس سوف يكون تدريجيا، كما سيتم القيام بتسهيل عمليات الحصول على التأشيرة لليبيين في الوقت القريب.