المنقوش : سيتم تغيير السفراء وتقليصهم وفق ماتتطلب المرحلة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ذكرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية “نجلاء المنقوش” أنـها قدمت بالأمس برنامج العمل بالوزارة لرئيس الوزراء ” عبد الحميد الدبيبة ” .

المنقوش أوضحت – بحسب المكتب الإعلامي للحكومة – أنها بصدد تغيير السفراء وتقليصهم وفق ماتتطلب به المرحلة، دون ذكر تفاصيل أكثر بهذا الخصوص .

ومن المرجح أنها ستنظر أيضا في تقليص الملحق لكل سفارة والعمل على تسميت سفراء جدد، وأنه من ضمن هذا البرنامج هو تقديم تقارير أسبوعية لكل سفارة بالخارج وتقييمها بما يتفق مع السلك الدبلوماسي والقوانين المعمول بها وفق اللوائح لوزارة الخارجية والتعاون الدولي .