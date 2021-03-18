الانتخابات| بوقعيقيص: اللجنة القانونية في الحوار متوقفة بتعمد من الأمم المتحدة

ليبيا – علقت المحامية المشاركة في الحوار الليبي آمال بوقعيقيص على تصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بشأن مشاورات البعثة الأممية مع اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي.

بوقعيقيص قالت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن ما أفاد به السايح يدل على أنه لا انتخابات ستلوح في الأفق، واللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي متوقفة، بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء من القاعدة الدستورية.

وأضافت: “سيصدر عن اللجنة بيان تخلي فيه مسؤوليتها عن هذا الوقف المتعمد خلال الأيام القليلة القادمة، بسبب توقف العمل في الملتقى بناء على إرادة أممية وليس بسبب التقصير، ويجب أن تبقى إرادة الشعب الليبي فوق الجميع”.

يشار إلى أن عماد السايح أعلن في تصريح له أن مشاورات البعثة الأممية مع اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي بشأن القاعدة الدستورية لصياغة القوانين الانتخابية شبه متوقفة، لافتًا إلى أن هناك غموضًا في الوضع الحالي ومواقف بعض الأطراف السياسية تجاه إجراء الانتخابات.

كما أشار إلى أن المفوضية تخلي مسؤوليتها الكاملة إزاء تأخير إنجاز هذا الاستحقاق في موعده المحدد، مطالبًا حكومة الوحدة الوطنية بأن تكون لديها إرادة فعلية لوضع خطة تنفيذية للعملية الانتخابية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية