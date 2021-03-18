شركتا مليته والقطر والإنقاذ توقعان عقد لصيانة مرافق ميناء مليته

وقعت اليوم الخميس شركة مليته للنفط والغاز والشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية، عقد توفير خدمات تشغيل وصيانة مرافق ميناء مليته البحرية.

وبين المكتب الإعلامي لشركة مليتة للنفط والغاز أنه سيتم البدء في تنفيذ وإستلام تشغيل وإدارة مرافق ميناء مجمع مليته الصناعي من المقاول القديم خلال فترة أقصاها شهران من تاريخ توقيع العقد.

وأكد رئيس لجنة إدارة المشغل أن من أولويات شركة مليته دعم الشركات المحلية.

وعضر توقيع العقد محمد بن شتوان رئيس لجنة إدارة المشغل، محمد قشوط عضو لجنة إدارة المشغل، ومحمد جابر عضو لجنة إدارة المشغل وبعض الادارات ذات العلاقة بالشركة وأحمد السنوسي حمي وكيل وزارة المواصلات لشؤون الموانئ والنقل البحري وعمر عبدالله الجواشي رئيس مصلحة الموانئ وناصر فرج الحدودي رئيس مجلس إدارة شركة القطر والإنقاذ ومحمد عمر الاطرش عضو لجنة ادارة شركة القطر والإنقاذ وصبحي مصطفى عضو لجنة إدارة شركة القطر والإنقاذ ومحمد عبد القادر الحمزاوي عضو لجنة ادارة شركة القطر والإنقاذ.